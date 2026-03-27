Sutra nas očekuje još hladnije vreme i obilnije padavine: Stiglo novo upozorenje RHMZ

U Srbiji danas preovladava oblačno vreme sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, dok se u planinskim predelima beleži sneg uz povećanje visine snežnog pokrivača. Lokalno se očekuju i obilnije padavine, naročito tokom večeri u delovima istočne, severne i zapadne Srbije.

Duva slab i umeren vetar, ali u Vojvodini i na istoku zemlje povremeno može biti i jak, zapadnog i severozapadnog pravca. U Beogradu je takođe oblačno, uz povremenu kišu i pljuskove. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Meteorolozi upozoravaju da se nestabilno i hladnije vreme nastavlja i narednih dana, uz čestu pojavu padavina. Poseban oprez savetuje se zbog mogućnosti lokalno obilnijih kiša, koje mogu izazvati probleme sa zadržavanjem vode na