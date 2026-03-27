U Srbiji danas hladnije sa kišom i snegom, najniža dnevna temperatura dva stepena

U Srbiji će danas biti oblačno i osetno hladnije vreme sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, na planinama sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Lokalno se očekuju i obilnije padavine. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od dva do sedam, a najviša dnevna od šest do 10 stepeni. U Beogradu oblačno i osetno hladnije vreme, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja od šest do osam stepeni.