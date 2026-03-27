Italija, BiH, Danska, Češka, Švedska i Poljska u finalu baraža kvalifikacija za SP 2026

Drama u Češkoj i Velsu

Fudbalska reprezentacija Italije plasirala se u finale staze A evropskog baraža kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, pošto je večeras u Bergamu u polufinalu pobedila selekciju Severne Irske rezultatom 2:0. Golove za Italiju postigli su Sandro Tonali u 56. minutu i Mojze Kin u 80. Italija će u finalu staze A baraža za SP igrati u gostima protiv Bosne i Hercegovine, koja je nakon penala slavila u Velsu.. Fudbaleri Danske plasirali su se u finale staze D baraža za SP