Teheran tvrdi da SAD koriste civile kao ljudski štit i najavljuje ofanzivne odgovore

Visoki zvaničnici navode da su američke i izraelske snage pretrpele velike gubitke, dok Iran obećava kontraudare u regionu

Visoki zvaničnici Irana kritikovali su američko vojno prisustvo u regionu, tvrdeći da se struktura snaga SAD u Zapadnoj Aziji „urušila" i da se američke trupe sada „kriju" u civilnim objektima uključujući hotele pri čemu koriste lokalno stanovništvo kao „ ljudski štit", i zapretili su da će hoteli u kojima borave američki vojnici na Bliskom istoku biti mete. Brigadni general Abolfazl Šekarči, portparol iranskih oružanih snaga, rekao je u intervjuu na nacionalnoj