Ukrajina rizikuje da ostane bez sredstava za odbranu od Rusije

Mađarski veto, spor sa MMF-om i neizvesna pomoć EU dovode Kijev na ivicu plaćanja vojske i državnih službi

Ukrajina rizikuje da ostane bez novca za odbranu od Rusije u roku od dva meseca, a Kijev trenutno ima dovoljno sredstava za pokrivanje ratnih troškova do juna, procenili su domaći i strani zvaničnici, koji su za Blumberg govorili pod uslovom anonimnosti. Među mnoštvom faktora koji ugrožavaju desetine milijardi evra pomoći od ključnih donatora Ukrajine su i mađarski veto na zajam Evropske unije od 90 milijardi evra, kao i nesuglasice oko najnovijeg paketa pomoći