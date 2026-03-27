Trampov lik na zlatnicima, potpis na novčanicama dolara
Radio 021 pre 1 sat | 021.rs, Beta
Prvi put dok je neki od predsednika SAD još na dužnosti, Ministarstvo finansija priprema da potpis Donalda Trampa bude na svim papirnim novčanicama koje se štampaju.
To je najnoviji slučaj u kampanji Trampa koji svoje ime i lik stavlja u zvaničnu upotrebu pošto je, između ostalog, promenio nazive Američkog instituta za mir, Kenedijevog centra za izvođačke umetnosti, nove klase ratnih brodova. Trampov lik biće na metalnom novcu: Savezna komisija za umetnost je ovog meseca odobrila dizajn 24-karatnog zlatnika s likom Tramp povodom proslave 250. godišnjice SAD 4. jula. Ministar finansija Pol Besent čiji će potpis biti na tom