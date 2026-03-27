Tužilaštvo: Utvrđuje se da li je na Filozofskom fakultetu počinjeno krivično delo nesavestan rad u službi

Više javno tužilaštvo u Beogradu (VJT) saopštilo je da je njihovo odeljenje za suzbijanje korupcije naložilo policiji da obavi razgovore sa dekanom i drugim zaposlenima na beogradskom Filozofskom fakultetu.

Kako navode, to je naloženo zbog sumnje da je počinjeno krivično delo "nesavestan rad u službi". Za ovo krivično delo propisana je novčana kazna i zatvorska kazna do pet godina. VJT je objavio i spisak pitanja koja ispituje, što nije česta praksa u pravosudnim saopštenjima. Među njima su, između ostalog, i "da li poznaju stradalo žensko lice, da li je ona student Filozofskog fakulteta", "kako su se u zgradi Filozofskog fakulteta našla pirotehnička sredstva i