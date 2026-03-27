Preko 20 centimetara snega trenutno na Goliji: Zimske slike sa srpske planine, zabrana saobraćaja za teretnjake (FOTO)(VIDEO) Ivanjica - Iako je proleće i zvanično počelo, zima na planina zapadne Srbije i dalje traje.

Tokom noći na Goliji je pao novi sneg, tako da ga na ovoj planini trenutno ima i do 25 centimetar. - Ekipe su na terenu, rade na raščišćavanju i svi putni pravci su prohodni. Zabrana je za teretnjake na putevima drugog i trećeg prioriteta, kaže za RINU Vitomir Arsović iz Puteva Ivanjica. On dodaje da se bez preke potrebe ne kreće na put preko Odrvraćenice i da je obavezna zimska oprema. 27.03.2026.