Bolivija i Jamajka nadomak plasmana na Mundijal

Fudbaleri Bolivije i Jamajke obezbedili su prolazak u finale interkontinentalnog baraža za plasman na ovogodišnje Svetsko prvenstvo.

Osim evropskog, sinoć je počeo i interkontinentalni baraž za plasman na ovogodišnji Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku. Kao dve najbolje plasirane reprezentacije na Fifinoj rang-listi, Irak i DR Kongo su unapred obezbedili učešće u finalima dva turnira, a pobedama u polufinalnim okršajima pridružili su im se Bolivija i Jamajka. Bolivija je u Montereju savladala Surinam sa 2:1. Lijam van Gelderen, fudbaler rođen u Holandiji, postigao je u 48. minutu gol za vođstvo