Nevreme u Zagrebu, oborena stabla i krovovi, nekoliko osoba povređeno – pao deo nadstrešnice KBC Rebro

Nekoliko osoba je povređeno, od toga jedna teže, nakon što je olujni vetar tokom noći i jutra širom Zagreba rušio stabla i odnosio krovove zgrada. Otkazana je nastava u školama. Zbog jakog vetra na snazi su pojedine zabrane za upravljanje pojedinim drumskim i vodenim saobraćajem. Vožnja je zbog snega u Gorskom kotaru i Lici ograničena za kamione s prikolicama i poluprikolicama.

Kako navodi portal Indeks u udarima olujnog vetra srušio se deo nadstrešnice iznad Objedinjenog hitnog bolničkog prijama Kliničkog bolničkog centra Rebro u Zagrebu. Oštećena je i jedna osnovna škola u zagrebačkom naselju Špansko kao i krov KC-a Dražen Petrović, a udari vetra i jaka kiša oborile su stabla i reklame širom grada. Zbog loših vremenskih uslova auto-put A1 između Svetog Roka i Posedarje, Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene te