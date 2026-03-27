Osetno hladnije vreme – oblačno sa kišom, na planinama sneg

Oblačno i osetno hladnije vreme sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, a na planinama sa snegom. Najviša temperatura do 10 stepeni. Kišovito vreme očekuje se do utorka.

Hladnije vreme sa kišom zadržaće se narednih dana u Srbiji, a lokalno se očekuju i obilnije padavine. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Na planinama sneg, uz stvaranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača. Najniža temperatura od dva do sedam stepeni, a najviša dnevna od šest do 10 stepeni. I u Beogradu kiša i pljuskovi povremeno, sa temperaturom do osam stepeni. Meteorolog Nedeljko Todorović za RTS