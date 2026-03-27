SAD preko Pakistana poslale Iranu plan u 15 tačaka; Mer njuz: Teheran razmatra otmicu američkih zvaničnika

Donald Tramp ponavlja da SAD ubedljivo pobeđuju i da Iran "moli" da se postigne dogovor. Pakistan je potvrdio da indirektno posreduje u razmeni poruka između Vašingtona i Teherana. IDF likvidirao komandanta mornarice Islamske revolucionarne garde. Benjamin Netanajhu najavljuje nastavak udara "punom snagom". Iran razmatra otmicu američkih zvaničnika, vojnika i biznismena, prenosi tamošnja agencija "Mer njuz".

06:31 UAE spremni da pomognu u operaciji otvaranja Ormuskog moreuza Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su Vašingtonu i drugim zapadnim saveznicima da su spremni da učestvuju u multinacionalnoj pomorskoj operativnoj grupi čiji je cilj ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, objavio je danas Fajnenšel tajms, pozivajući se na izvore upoznate sa tim pitanjem. Kako navodi list, UAE bi se pridružili međunarodnim snagama u okviru planirane operacije. (Reuters) 06:29 Savet