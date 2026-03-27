Futsal: Bobar pogurao Vojvodinu, revanš u Pendiku (nedelja, 19.00)

Futsal ekipa Vojvodine savladala je u Novom Sadu ekipu Novog Pazara sa 7:2 u prvoj utakmici četvrtfinala plej-ofa Prve lige Srbije.

Vojvodina je na taj način povela sa 1:0 u seriji na dve pobede, iako je na poluvremenu bio rezultatski egal. Gosti su preko Džejlana Rašljanina u drugom minutu stigli do prednosti, a u petom je uzvratio Stefan Bosnić. Rašljanin je u osmom minutu opet doneo vođstvo Pazarcima, koje je poništio Jovan Bobar u poslednjem, 20. minutu prvog dela susreta. Bobar se potom još četiri puta upisao u strelce – u 22, 23, 27. i 34. minutu, da bi konačan rezultat postavio Marko