“Putevi Srbije” apeluju na oprez

„Putevi Srbije“ apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni jer se, prema najavi Hidrometeorološkog Zavoda, do nedjelje u većem dijelu zemlje očekuju obilni pljuskovi, a nove količine snijega u brdsko-planinskim predjelima.

Vozače savjetuju da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme, vožnju prilagode uvjetima na putu i budu oprezni posebno na dionicama duž riječnih tokova. Sva raspoloživa mehanizacija na terenu je 24 sata, a ekipe putara su u pripravnosti, spremne da intervenišu u cilju bezbijednog odvijanja saobraćaja, kaže se u saopštenju Puteva Srbije.