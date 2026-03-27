Sneg veje širom Srbije: Snimci mećave, na putevima uslovi kao usred zime

Ekipe su na terenu i rade na čišćenju putnih pravaca kako bi omogućile bezbedan saobraćaj.

Kolovozi su vlažni i klizavi, te se vozačima savetuje poseban oprez Pogoršanje vremena i pad temperature u Srbiji, koje su meteorolozi najavljivali danima, počelo je sinoć jakom kišom u mnogim delovima Srbije da bi jutros neki gradovi, poput Užica, Ivanjice, Prijepolja osvanuli pod snegom. Takođe, ovog jutra sneg pada i na planinama. Tokom noći na Goliji je pao novi sneg, tako da na ovoj planini trenutno ima i do 25 centimetara snega. – Ekipe su na terenu, rade na