Blumberg: Ukrajina rizikuje da od juna ostane bez novca za odbranu od Rusije

NJUJORK - Ukrajina rizikuje da ostane bez novca za odbranu od Rusije u roku od dva meseca, a Kijev trenutno ima dovoljno sredstava za pokrivanje ratnih troškova do juna, procenili su domaći i strani zvaničnici, koji su za Blumberg govorili pod uslovom anonimnosti.

Među mnoštvom faktora koji ugrožavaju desetine milijardi evra pomoći od ključnih donatora Ukrajine su i mađarski veto na zajam Evropske unije od 90 milijardi evra, kao i nesuglasice oko najnovijeg paketa pomoći Međunarodnog monetarnog fonda. Guverner Nacionalne banke Ukrajine Andrij Pišni izjavio je ranije da ce, ukoliko ne stignu međunarodna sredstva, ta banka u najgorem slučaju morati da nastavi direktno kreditiranje Ministarstva finansija, a taj novac bi se