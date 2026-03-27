Kaić: Tragedija na Filozofskom fakultetu u Beogradu posledica kršenja stututa i pravilnika

BEOGRAD - Bivši generalni sekretar Saveza studenata Filozofskog fakulteta u Beogradu Ištvan Kaić izjavio je danas da je tragedija na Filozofskom fakultetu u kojoj je devojka nastradala nakon što je na petom spratu tog fakulteta došlo do aktiviranja i zapaljenja pirotehničkih sredstava tako što je, kako se sumnja, skočila kroz prozor, predstavlja direktnu posledicu kršenja pravilnika i statuta te visokoškolske ustanove.

Kaić je za Tanjug rekao da jučerašnje prisustvo grupe studenata u zgradi fakulteta nakon 22.00 časa, odnosno van radnog vremena fakulteta, ne može biti odluka dežurnog čuvara, već isključivo uprave fakulteta i dekana Danijela Sinanija. Prema njegovim rečima, boravak studenata nakon radnog vremena fakulteta i davanje studentima na korišćenje pojedinih prostorija na više spratova zgrade, uključujući i peti sprat gde se incident dogodio, predstavlja nastavak prakse