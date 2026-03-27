Potvrđena optužnica protiv Dragijevića i Jankovića za ubistvo Danke Ilić

NEGOTIN - Viši sud u Negotinu potvrdio je optužnicu koju je podiglo Više javno tužilaštvo u Zaječaru protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, zbog sumnje da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić.

Rešenje o potvrđivanju optužnice će danas biti poslato okrivljenima i njihovim braniocama, koji imaju rok od tri dana da izjave žalbe Apelacionom sudu u Nišu, rekli su za Tanjug u Višem sudu u Negotinu. Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, Dragijević i Janković su optuženi za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je Radoslav Dragijević optužen za krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu posle izvršenja krivičnog