U ponoć počela izborna tišina pred izbore u 10 lokalnih samouprava u nedelju

BEOGRAD - Izborna tišina pred redovne lokalne izbore u 10 jedinica lokalne samouprave počela je u ponoć i trajaće do zatvaranja biračkih mesta u nedelju u 20 časova.

U nedelju će biti održani redovni lokalni izbori za odbornike Skupštine grada Bora, za skupštine opština Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek i skupštinu gradske opštine Sevojno. Biračka mesta biće otvorena od 7 do 20 časova. Tokom izborne tišine zabranjeno je bilo kakvo vršenje izborne kampanje i uticanje na volju birača. Zakonom su predviđene novčane kazne za pravna lica, odgovorna lica u pravnim licima i