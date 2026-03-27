UKRAJINSKA KRIZA Rubio: Ukrajina nije američki konflikt; Orban: Mađari ne smeju plaćati posledice rata

VAŠINGTON,MOSKVA,KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.493 dan. Američki državni sekretar Marko Rubio poručio je da, iako SAD najviše pomažu Ukrajini, taj sukob nije američki rat, dok premijer Mađarske Viktor Orban ističe da je nepravedno što građani njegove zemlje trpe ekonomske posledice konflikta u kojem ne učestvuju.

Ruska vojska nastavlja sa intenzivnim napadima širom Ukrajine, na meti su bile Zaporoška i Harkovska oblast. Istovremeno, ukrajinske snage uzvraćaju udare na rusku teritoriju. Prema saopštenju ruskih vlasti, nad više ruskih regiona oboreno je 125 ukrajinskih dronova. U Belgorodu su u napadima poginula dva civila, a jedan je ranjen. Rafinerija nafte "Kirišinjefteorgsintez" u Lenjingradskoj oblasti oštećena je u napadu dronova. Moskva očekuje nastavak pregovora o