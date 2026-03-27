UKRAJINSKA KRIZA Rubio: Ukrajina nije američki rat, iako SAD najviše pomažu

VAŠINGTON,MOSKVA,KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.493 dan. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je u četvrtak da Sjedinjene Američke Države pružaju najveću pomoć Ukrajini, iako taj sukob, kako je naveo, nije američki rat, dodajući da će američki predsednik Donald Tramp to pitanje uzeti u obzir u narednom periodu.

Rubio je istakao i da se od SAD "stalno traži pomoć" u ratu koji se vodi "na drugom kontinentu". "Ukrajina nije američki rat, a ipak smo doprineli toj borbi više nego bilo koja druga zemlja na svetu", rekao je Rubio. On je, navodi se u objavi američkog Stejt deparmenta na društvenoj mreži Iks, dodao da će to biti pitanje koje će se analizirati u budućnosti i koje će Tramp uzeti u obzir prilikom donošenja odluka. Američki državni sekretar je naveo i da, kada je SAD