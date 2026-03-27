Vučić: Izuzetno mi je teško zbog tragične smrti devojke na Filozofskom fakultetu

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je duboko potresen zbog tragične smrti devojke koja je sinoć, kako se sumnja, skočila sa petog sprata Filozofskog fakulteta.

"Veoma mi je žao i izuzetno teško zbog ovako tragične smrti jedne mlade osobe. Ali za razliku od nekih drugih, nadležnim organima prepuštam da sprovedu istragu i donesu odluke u skladu sa zakonom. Pravda je najvažnija, a ja nisam i ne želim da uzimam ulogu ni tužioca ni sudije, i neću da se ponašam, kao što su se mnogi prema tragedijama u našoj zemlji pogrešno odnosili u prethodne tri godine", rekao je Vučić. MUP je ranije saopštio da je noćas oko 22.40 časova,