Žarić Kovačević: Uvećanjem praga veći broj porodica zadržava pravo na dečji dodatak

BEOGRAD - Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević izjavila je danas da je Vlada Srbije usvojila uredbu kojom se prag koji određuje ko će dobijati dečji dodatak podiže sa 13.240 dinara na 18.000 dinara, čime se omogućava većem broju porodica da zadrži pravo na dečji dodatak.

"Juče je bio značajan dan i za naše ministarstvo i za sve građane Srbije, jer smo na sednici Vlade Srbije usvojili uredbu kojom se menja cenzus, odnosno prag, koji određuje ko će imati pravo na dečji dodatak. Dakle, sa 13.240 dinara mi smo ga podigli na 18.000 dinara uz uvećanje za 20 i 30 procenata", rekla je Žarić Kovačević. Ona je rekla za RTS da je zbog poboljšanja životnog standarda i podizanja minimalne zarade za zaposlene određeni broj ljudi izgubio pravo na