Zvezda u Barseloni juri plej-of, Partizan protiv Valensije za peti trijumf u nizu

BEOGRAD - Košarkaši Crvene zvezde večeras od 21 čas gostuju Barseloni, dok Partizan u istom terminu dočekuje Valensiju u mečevima 34. kola Evrolige, šest dana pred evroligaški "večiti derbi" u kom će Zvezda dočekati Partizan.

Zvezda samo 48 sati posle pobede posle produžetka u Vitoriji protiv Baskonije gostuje direktnom rivalu za plasman u plej-of koji takođe ima skor 19-15. Utakmica ima ogroman značaj za oba kluba jer će pobednik napraviti džinovski korak ka osvajanju šestog mesta, poslednjeg koje vodi direktno u plej-of. Partizan u Areni dočekuje Valensiju, a iako "crno-beli" nemaju više ni teoretske šanse za plasman u plej-in, pokušaće da nastave dobar niz i upišu petu uzastopnu