Poverenik, udruženja i Savet za štampu pozvali medije da u izveštavanju o smrti studentkinje poštuju privatnost i dostojanstvo…

Novinarska udruženja, Savet za štampu i institucija poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti, pozvali su danas medije da u izveštavanju o smrti studentkinje u Beogradu, pokažu „najviši stepen profesionalne odgovornosti, uzdržanosti i poštovanja prava na privatnost i dostojanstvo“.

U zajedničkom apelu su naveli da „tragični događaji ne smeju biti povod za senzacionalističko izveštavanje, nagađanja, objavljivanje neproverenih informacija, niti za prenošenje detalja koji mogu dovesti do identifikacije žrtve ili dodatno povrediti njeno dostojanstvo, kao i dostojanstvo njoj bliskih lica“. „Zaštita privatnosti ne podrazumeva samo neobjavljivanje imena i prezimena, već i uzdržavanje od objavljivanja fotografija, video-zapisa, ličnih i porodičnih