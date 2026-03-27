Đedović Handanović: Prerada nafte 11.000 tona dnevno u travnju

BEOGRAD - Ministrica rudarstva i energetike Srbije, Dubravka Đedović Handanović, danas je objavila da se i u travnju očekuje prerada sirove nafte od 11.000 tona dnevno, te da će opskrba ostati redovita.

"Unatoč svim izazovima s kojima se Naftna industrija Srbije (NIS) suočava više od godinu dana, rafinerija radi, sirova nafta stiže, i prerada i proizvodnja su porasle u ožujku i nastavit će rasti u travnju, pa se očekuje prerada od 11.000 tona dnevno. Opskrba će ostati redovita", rekla je ministrica. Danas je s članovima Upravnog odbora NIS-a razgovarala o poslovanju tvrtke, radu rafinerije i cijenama naftnih derivata. Izjavila je da NIS proizvodi dovoljno i