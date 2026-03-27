Đedović Handanović sa odborom direktora NIS-a o cenama goriva i stabilnosti tržišta

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sastala se danas sa članovima Odbora direktora Naftne industrije Srbije (NIS) kako bi razgovarala o poslovanju kompanije, radu rafinerije i kretanju cena naftnih derivata.

Ministarka je istakla da je uprkos visokim kotacijama i pritiscima na tržištu, cena dizela porasla za jedan dinar, dok je cena benzina ostala nepromenjena. Ona je naglasila da su preduzete mere kako se poskupljenja ne bi značajnije odrazila na budžet građana, te da je u tom procesu ključna uloga NIS-a kao strateške kompanije za snabdevanje domaćeg tržišta. Tokom sastanka je podsećeno da su naftne kompanije počele sa povlačenjem državnih rezervi dizela, što je mera