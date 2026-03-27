Bolivija preokretom do finala baraža i meča sa Irakom

Bajka Surinama u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo je okončana.

Fudbalska reprezentacija Bolivije plasirala se u finale interkontinentalnog baraža pobedom protiv Surinama rezultatom 2:1. Za mesto na Svetskom prvenstvu koje će ovog leta biti odigrano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku Bolivija će igrati protiv Iraka 31. marta od 22 sata. Nije bilo golova u prvom poluvremenu, a Surinam je poveo već na startu drugog. Igrao se 48. minut kada je Lijam van Gelderen zatresao mrežu. Bolivija do izjednačenja dolazi preko