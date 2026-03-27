Istraga na Filozofskom fakultetu, dekan i troje zaposlenih na saslušanju u MUP-u

Povodom smrti 25-godišnje devojke, čije je telo sinoć pronađeno na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naložilo je policiji da utvrdi sve okolnosti koje su dovele do tragičnog događaja i eventualne propuste odgovornih na fakultetu.

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo je Odeljenju za borbu protiv korupcije MUP zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja povodom događaja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 26. marta kada se oko 22:40 časova na petom spratu zapalilo više sprejeva i petardi, nakon čega je žensko lice skočilo kroz prozor na plato ispred fakulteta i izgubilo život. Zahtev je upućen zbog postojanja osnova sumnje na