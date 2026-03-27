Rubio: Bezbednosne garancije Kijevu stupaju na snagu tek posle okončanja sukoba
Sputnik pre 2 sata
Bezbednosne garancije Ukrajini sa strane Sjedinjenih Američkih Država neće stupiti na snagu dok se sukob ne okonča, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.
On je rekao da je Vladimiru Zelenskom to jasno preneto i da je morao da razume da će garancije biti pružene tek po završetku ukrajinskog konflikta. Rubio je dodao da bi, u suprotnom, Sjedinjene Američke Države bile direktno uvučene u sukob. Sjedinjene Američke Države prenele su ukrajinskoj strani stav Rusije o Donbasu, a odluka šta će dalje biti ostaje na Kijevu, rekao je Rubio. Prema njegovim rečima, Vašington je ukrajinskoj strani objasnio na čemu Rusija