Dekan Sinani daje izjavu u policiji zbog smrti devojke na Filozofskom

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu Danijel Sinani daje izjavu u policiji povodom smrti 25-ogodišnje devojke koja je, kako se sumnja, skočila sa petog sprata tog fakulteta. "Ne znam da li je završio već", rekao je Stanković u izjavi za TV Informer.

Kako je rekao, na Filozofskom fakultetu dogodila se tragedija pred kojom svaki čovek zanemi, a sada mora da stupi na scenu pravna država. "Ovde ne sme da bude nikakvog kompromisa. Koliko vidim, tužilaštvo i policija su krenuli da rade, da utvrde sve činjenice i okolnosti, da saslušaju sve one koje treba da saslušaju. Ne sme da postoji nikakav politički alibi da neko ostane van istrage", rekao je Stanković i dodao da ne sme da postoji politizacija ovog događaja i da