Haos! Snimci kao sa Arktika! Veje kao usred januara, putevi zatrpani: Oluni vetar rušio sve pred sobom

Snažan ciklon doneo je našem regionu snažno zahlađenje i veoma obilne padavine.

Širom Slovenije, Hrvatske, BiH I Crne Gore već drugi dan na snazi je najveći stepen upozorenja na veoma loše vremenske prilike. Kiša je veoma jaka i obilna, a oblast Jadrana pogodile su i snažne oluje sa grmljavinom i gradom. Jak i olujni vetar pogodio je i unutrašnji deo Hrvatske, a u Zagrebu je obarao drveća i napravio veliku štetu. Planinske predele zavejao je sneg, a palo je i preko 30 cm. Kiša i dalje pada širom regiona, a u brdsko-planinskim predelima veje