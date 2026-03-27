Olujni vetar u Sloveniji oštetio više od 650 kuća: Bez struje ostalo na hiljade potrošača

Telegraf pre 17 minuta
U oluji sa jakim vetrom, koja je u poslednja 24 sata zahvatila Sloveniju, u oblasti Gorenjske na severu zemlje oštećeno je oko 650 stambenih zgrada i više od deset industrijskih i drugih objekata, dok je bez struje u celoj zemlji ostalo više od 6.000 potrošača, saopštile su nadležne službe za zaštitu i pomoć u katastrofama.

U opštini Žirovnica oštećeno je više od 60 odsto stambenih objekata, a u nekim selima oštećene su skoro sve kuće, prenosi agencija STA. U Jesenicama je žena povređena prilikom pada drveta a neki putevi su zatvoreni zbog palog drveća i u toku su akcije njihovog raščišćavanja. Šef Uprave za civilnu zaštitu i pomoć u katastrofama Leona Behina je kazao da je od juče, od početka oluje, intervenisalo ukupno 260 do 270 vatrogasnih i drugih spasilačkih jedinica u više
