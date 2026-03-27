Resanović o tragediji na Filozofskom fakultetu: Devojka stradala nakon pada sa petog sprata

Načelnik Policiјske stanice Stari grad Radenko Resanović izјavio јe da јe večeras na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu pronađeno beživotno telo ženske osobe stare oko 25 godina, a da јe prema prvim informaciјama, prethodno na petom spratu fakulteta došlo do aktiviranja i zapaljenja pirotehničkih sredstava, nakon čega јe, kako se sumnja, devoјka skočila kroz prozor. Resanović јe precizirao da su policiјski službenici obaveštenje dobili u 22.40 časova,