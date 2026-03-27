Tokom celog dana u Srbiji je padala kiša, a kakva je noć pred nama? Oglasio se RHMZ, evo šta nam sledi

U Srbiji je danas bilo oblačno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, dok je u planinskim predelima padao sneg kao usred zime, navodi RHMZ.

Tokom večeri su lokalno moguće i obilnije padavine, naročito u delovima istočne, severne i zapadne Srbije. Duvaće slab i umeren vetar, dok će u Vojvodini i na istoku Srbije povremeno biti i jak, zapadni i severozapadni. U Beogradu će takođe biti oblačno, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Kako smo već pisali, preko našeg područja premešta se snažan ciklon sa Jadrana, koji donosi snažan oblačni sistem sa