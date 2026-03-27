Trampov potpis prvi put na novčanicama dolara na 250. godišnjicu osnivanja SAD

Potpis predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa biće prvi put u istoriji odštampan na američkim papirnim novčanicama, uz potpis ministra finansija Skota Besenta, u čast 250. godišnjice osnivanja SAD, saopštilo je danas američko Ministarstvo finansija.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva, Besent je rekao da je odluka o Trampovom potpisu na novčanicama simbol priznanja istorijskih dostignuća zemlje i predsednika Trampa. "Pod Trampovim vođstvom, krećemo se ka ekonomskom rastu bez presedana, stabilnom dolaru i fiskalnoj snazi", istakao je Besent. Šef trezora Sjedinjenih Američkih Država Brendon Bič rekao je da će američka valuta i dalje predstavljati simbol prosperiteta, snage i duha američkog naroda, uz