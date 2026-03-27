Devojka stradala ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu

Ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu u četvrtak uveče je pronađeno telo ženske osobe stare 25 godina za koju se sumnja da je skočila kroz prozor zbog pirotehnike

Dvadesetpetogodišnja devojka pronađena je mrtva na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu. Policiji je ovaj slučaj prijavljen u četvrtak, (26. mart) oko 22 časa i 40 minuta. Prema prvim informacijama, prethodno je na petom spratu zgrade fakulteta došlo do aktiviranja i paljenja pirotehničkih sredstava, nakon čega je, kako se sumnja, devojka skočila kroz prozor, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Zaposleni na fakultetu su, nakon nekog vremena,