Srpska zastava na nebu Amerike: Dimitrije je ostvario svoj san, a kaže da je tek počeo

Kada je Dimitrije Dadić 1995. godine, kao mladi vojnik čuvene 63. padobranske brigade, prvi put zakoračio u prazno, verovatno nije ni slutio da će tri decenije kasnije postati čovek koji povezuje dve nacije i dve države na visini od nekoliko hiljada metara.

Danas, sa preko 12.000 skokova u svojoj padobranskoj knjižici, ovaj Bečejac sa adresom u Arizoni ne prkosi samo visinama, već gradi mostove između dve države i dve kulture. Put od Bečeja do američke elite Dimitrijeva priča je prava "američki san" storija, ali sa snažnim srpskim pečatom. Nakon odlaska u SAD pre 15 godina, on nije samo nastavio karijeru, već je postao jedan od najcenjenijih stručnjaka u svetu padobranstva. Foto: Privatna arhiva Dimitrije Dadić Kao