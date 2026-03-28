Dva muškarca izbodena u Novom Pazaru: Uhapšen osumnjičeni

Tokom noći u Novom Pazaru došlo je do teškog incidenta u kom su teško povrerđena dvojica muškaraca starih 37 i 43 godine.

Njih je nožem povredio, kako se sumnja, Novopazarac E.S. (29) koji je ubrzo uhapšen, a kod njega je prema nezvaničnim informacijama pronađen i nož. Dvojica muškaraca su zadobila ubodne rane u predelu grudi i stomaka. Jedan od povređenih nalazi se u teškom stanju i smešten je u jedinicu intenzivne nege, dok je drugi zadržan na lečenju u Kliničkom centru u Beogradu. Incident se sinoć oko 00.50 časova dogodio u ulici Čerkez mahala. Prema nezvaničnim informacijama,