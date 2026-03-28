Jokićev fenomenalan tripl-dabl niz - to je uspeo još samo Vestbruk

Srpski košarkaš Nikola Jokić nastavio je niz sjajnih utakmica u dresu Denvera.

Jokić se pridružio bivšem saigraču Raselu Vestbruku u "klubu" igrača koji su na četiri vezana meča imali prosek od najmanje 25 poena, 15 skokova i 15 asistencija. Nikola je u trijumfu Nagetsa nad Jutom (135:129) postigao 33 poena, 15 skokova i 12 asistencija. Jokić je u tom susretu imao visoke procente šuta (81%). Upisao je 31. tripl-dabl u sezoni, ukupno 195. u karijeri, a više od njega ima samo spomenuti Vestbruk (209). Jokić je blizu da drugu sezonu zaredom ima