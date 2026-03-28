Karlik "pecka" Zvezdu: "Voleli bismo više nego išta da ne prođu dalje"

Košarkaš Partizana Karlik Džons voleo bi da Crvena zvezda ne prođe u narednu fazu Evrolige.

Crno-beli su posle dva produžetka dobili Valensiju (110:104), dok su crveno-beli posle produžetka izgubili u Barseloni (92:88). Sledećeg četvrtka predstoji "večiti" derbi. "Veoma smo motivisani jer smo izgubili poslednji derbi od njih, a pošto su oni još jedna ekipa kojoj je preko potrebna pobeda protiv nas, mi bismo voleli više od ičega na svetu da oni ne prođu dalje, tako da ćemo morati da pristupimo utakmici sa visokom energijom i zajedništvom kako bismo