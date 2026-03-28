Huti napali Izrael: Mogući novi front na Bliskom istoku i problemi u snabdevanju naftom

HOUTHIS MILITARY MEDIA CENTER/HANDOUT/EPA/Shutterstock Huti su napadali brodove u Crvenom moru tokom izraelskog rata u Gazi, što je prepolovilo saobraćaj na morskom putu kojim se doprema deo nafte

Huti u Jemenu, koje podržava Iran, napali su Izrael prvi put od početka američko-izraelskog rata sa Iranom.

To je stvorilo strah od otvaranja još jednog fronta na Bliskom istoku, koji bi mogao dodatno da ugrozi globalno snabdevanje naftom.

Grupa je navela da je ispalila balističke rakete „ciljajući osetljiva vojna mesta u Izraelu" kao odgovor na napade na Iran, Liban, Irak i Palestinske teritorije.

Izraelske odbrambene snage navele su da su presrele jednu raketu iz Jemena.

Ovi napadi mogu da zadaju glavobolju Izraelu, ali malo je verovatno da će predstavljati značajniji izazov za izraelsku vojsku, piše Pol Adams, spoljnopolitički BBC dopisnik.

„Međutim, ako Huti odluče da napadnu brodove u Crvenom moru, posledice bi mogle da budu dramatične", dodaje.

Deo nafte preusmeren je preko Crvenog mora posle početka napada na Iran i zatvaranja Ormuskog moreuza, uskog morskog kanal širine 33 kilometra, kroz koji je prolazilo oko 20 odsto svetske nafte za izvoz.

Kada su Huti napali brodove u Crvenom moru 2024. godine, kao odgovor na rat Izraela u Gazi, morski saobraćaj se prepolovio.

Ponavljanje takvog scenarija, uz zatvoreni Ormuski moreuz, imalo bi katastrofalne posledice, navodi Adams.

Huti, koji kontrolišu veliki deo severozapadnog Jemena od 2014, nisu najavili napade na Crveno more, ali su sugerisali da će nastaviti da ciljaju Izrael dok traje američko-izraelska vojna intervencija na Bliskom istoku.

Ova oružana grupa iz redova lokalne šiitske muslimanske manjine - zaidi, sebe smatra delom „Osovine otpora" protiv Izraela, Amerike i šireg Zapada koju predvodi Iran - uz Hamas i Hezbolah.

Kada su napali brodove u Crvenom moru 2024, Amerika i Velika Britanija bombardovali su stotine meta i ubili visokorangirane zvaničnike Huta, posle čega je došlo do prekida vatre.

Amerika očekuje pregovore

Dok se prate naredni potezi Huta, nastavljeno je bombardovanje Teherana, glavnog grada Irana, u kome nema interneta već četiri nedelje.

Izrael je intenzivirao vojnu akciju u Libanu, u kome je od početka rata milion ljudi raseljeno.

Stiv Vitkof, specijalni izvestilac Donalda Trampa, rekao je da se Amerika nada sastancima sa Iranom ove nedelje.

„Imamo dogovor u 15 tačaka na stolu, koji je kod Irana već neko vreme.

„Očekujemo odgovor od njih", rekao je Vitkof.

Državni sekretar Mark Rubio prethodno je rekao da je američka administracija „veoma uverena da je na pragu ostvarenja" sopstvenih ciljeva.

(BBC News, 03.28.2026)