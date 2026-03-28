Huti napali Izrael: Mogući novi front na Bliskom istoku i problemi u snabdevanju naftom

Posle zatvaranja Ormuskog moreuza, deo nafte preusmeren je na rutu koja ide Crvenim morem, gde su Huti napadali brodove tokom 2024. i 2025.

BBC News pre 59 minuta
crveni brod u moru, napadnut raketama
HOUTHIS MILITARY MEDIA CENTER/HANDOUT/EPA/Shutterstock
Huti su napadali brodove u Crvenom moru tokom izraelskog rata u Gazi, što je prepolovilo saobraćaj na morskom putu kojim se doprema deo nafte

Huti u Jemenu, koje podržava Iran, napali su Izrael prvi put od početka američko-izraelskog rata sa Iranom.

To je stvorilo strah od otvaranja još jednog fronta na Bliskom istoku, koji bi mogao dodatno da ugrozi globalno snabdevanje naftom.

Grupa je navela da je ispalila balističke rakete „ciljajući osetljiva vojna mesta u Izraelu" kao odgovor na napade na Iran, Liban, Irak i Palestinske teritorije.

Izraelske odbrambene snage navele su da su presrele jednu raketu iz Jemena.

Ovi napadi mogu da zadaju glavobolju Izraelu, ali malo je verovatno da će predstavljati značajniji izazov za izraelsku vojsku, piše Pol Adams, spoljnopolitički BBC dopisnik.

„Međutim, ako Huti odluče da napadnu brodove u Crvenom moru, posledice bi mogle da budu dramatične", dodaje.

Deo nafte preusmeren je preko Crvenog mora posle početka napada na Iran i zatvaranja Ormuskog moreuza, uskog morskog kanal širine 33 kilometra, kroz koji je prolazilo oko 20 odsto svetske nafte za izvoz.

Kada su Huti napali brodove u Crvenom moru 2024. godine, kao odgovor na rat Izraela u Gazi, morski saobraćaj se prepolovio.

Ponavljanje takvog scenarija, uz zatvoreni Ormuski moreuz, imalo bi katastrofalne posledice, navodi Adams.

Huti, koji kontrolišu veliki deo severozapadnog Jemena od 2014, nisu najavili napade na Crveno more, ali su sugerisali da će nastaviti da ciljaju Izrael dok traje američko-izraelska vojna intervencija na Bliskom istoku.

Ova oružana grupa iz redova lokalne šiitske muslimanske manjine - zaidi, sebe smatra delom „Osovine otpora" protiv Izraela, Amerike i šireg Zapada koju predvodi Iran - uz Hamas i Hezbolah.

Kada su napali brodove u Crvenom moru 2024, Amerika i Velika Britanija bombardovali su stotine meta i ubili visokorangirane zvaničnike Huta, posle čega je došlo do prekida vatre.

Amerika očekuje pregovore

Dok se prate naredni potezi Huta, nastavljeno je bombardovanje Teherana, glavnog grada Irana, u kome nema interneta već četiri nedelje.

Izrael je intenzivirao vojnu akciju u Libanu, u kome je od početka rata milion ljudi raseljeno.

Stiv Vitkof, specijalni izvestilac Donalda Trampa, rekao je da se Amerika nada sastancima sa Iranom ove nedelje.

„Imamo dogovor u 15 tačaka na stolu, koji je kod Irana već neko vreme.

„Očekujemo odgovor od njih", rekao je Vitkof.

Državni sekretar Mark Rubio prethodno je rekao da je američka administracija „veoma uverena da je na pragu ostvarenja" sopstvenih ciljeva.

(BBC News, 03.28.2026)

Mesec dana američko-izraelskog rata protiv Irana: Šta se sve desilo

BBC News pre 7 sati
Smrt studentkinje Filozofskog fakulteta: Šta znamo do sada

Smrt studentkinje Filozofskog fakulteta: Šta znamo do sada

BBC News pre 9 sati
Šta treba da znate o cenama goriva u Srbiji i na Balkanu

Šta treba da znate o cenama goriva u Srbiji i na Balkanu

BBC News pre 12 sati
Kit zaplivao ka slobodi posle nemačke akcije spasavanja na Baltičkoj obali

Kit zaplivao ka slobodi posle nemačke akcije spasavanja na Baltičkoj obali

BBC News pre 12 sati
Hoće li Edin Džeko postati jedan od najstarijih učesnika Mundijala

Hoće li Edin Džeko postati jedan od najstarijih učesnika Mundijala

BBC News pre 1 danjoš 1 povezana
Jemenski Huti potvrdili da su izveli drugi napad na Izrael za manje od 24 sata

Jemenski Huti potvrdili da su izveli drugi napad na Izrael za manje od 24 sata

Newsmax Balkans pre 9 minuta
BBC: Jemenski pobunjenici ponovo napali Izrael

BBC: Jemenski pobunjenici ponovo napali Izrael

N1 Info pre 1 sat
Huti potvrdili i drugi napad na Izrael: Nastavićemo vojne operacije u narednim danima

Huti potvrdili i drugi napad na Izrael: Nastavićemo vojne operacije u narednim danima

Kurir pre 1 sat
Huti potvrdili: "Ponovo smo napali"

Huti potvrdili: "Ponovo smo napali"

B92 pre 1 sat
Huti prete novim udarima nakon ulaska u rat: Na meti i ključni morski putevi

Huti prete novim udarima nakon ulaska u rat: Na meti i ključni morski putevi

Večernje novosti pre 1 sat
Satelitski snimak: gust crni dim iznad pogođene američke baze Princ Sultan

Satelitski snimak: gust crni dim iznad pogođene američke baze Princ Sultan

Politika pre 2 sata
Kulja dim iznad vojne baze; Porastao broj povređenih američkih vojnika - petorica u teškom stanju FOTO/VIDEO

Kulja dim iznad vojne baze; Porastao broj povređenih američkih vojnika - petorica u teškom stanju FOTO/VIDEO

B92 pre 2 sata
Reza Pahlavi pozdravljen burnim aplauzom na konferenciji američkih konzervativaca

Reza Pahlavi pozdravljen burnim aplauzom na konferenciji američkih konzervativaca

Danas pre 19 minuta
Huti ponovo napali Izrael

Huti ponovo napali Izrael

Danas pre 44 minuta
"Nećemo u rat" Pobuna mladih u Nemačkoj zbog vojnog roka, organizuju proteste protiv službe: "Imamo nula interesa za to!"

"Nećemo u rat" Pobuna mladih u Nemačkoj zbog vojnog roka, organizuju proteste protiv službe: "Imamo nula interesa za to!"

Blic pre 24 minuta
Protesti protiv Trampa širom SAD

Protesti protiv Trampa širom SAD

Danas pre 1 sat
Sukob građana i policije: Haos na ulicama Izraela, hiljade demonstranata se okupilo u znak protesta protiv rata na Bliskom…

Sukob građana i policije: Haos na ulicama Izraela, hiljade demonstranata se okupilo u znak protesta protiv rata na Bliskom istoku, više ljudi uhapšeno (foto, video)

Blic pre 1 sat