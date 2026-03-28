Smrt studentkinje Filozofskog fakulteta: Šta znamo do sada

Plato Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 26. marta uveče postao je poprište tragedije u kojoj je pronađeno telo devojke, a tačne okolnosti još nisu u potpunosti razjašnjene usled brojnih oprečnih informacija.

Oko 22:40 časova na petom spratu zgrade fakulteta zapaljeno je više sprejeva i petardi, posle čega je devojka skočila kroz prozor na plato ispred i izgubila život, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.

Danijel Sinani, dekan Filozofskog fakulteta, rekao je međutim da prema informacijama koje je dobio iz policije, nije pronađeno „apsolutno ništa od pirotehničkih i bilo kakvih zapaljivih materija" na fakultetu.

Preminula devojka, studentkinja Filozofskog fakulteta, imala je 25 godina, saopštila je policija posle uviđaja.

Dan kasnije, održana je sednica skupštinskog Odbora za obrazovanje, tokom kojesu predstavnici vlasti smrt devojke povezali sa studentskim blokadama, dok je rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokić kazao da se tragičan događaj koristi za napad na Univerzitet.

Posle pada nadstrešnice u Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024, kada je stradalo 16 ljudi, studenti su počeli blokade fakulteta.

Tragedija koja se desila na Filozofskom fakultetu u Beogradu „vrh je ledenog brega onoga što se dešavalo tokom najduže i najveće obrazovne krize u istoriji univerziteta u Srbiji", rekao je Dejan Vuk Stanković, ministar prosvete.

On je zatražio objašnjenje od rektora Beogradskog univerziteta i dekana zašto i kako je došlo do tragedije.

„Napad na Univerzitet se nastavlja, Univerzitet koji se duže vreme od strane vlasti ne tretira kao partner već kao problem", upozorio je rektor Đokić.

„Filozofski fakultet sarađuje sa svim državnim organima kako bi se ustanovile okolnosti i činjenice", dodao je.

Filozofski fakultet je prethodno saopštio da čim je došlo do nesreće „nadležni organi su odmah obavešteni, posle čega su izašli na lice mesta".

„Prema onome što su moja saznanja, koleginica koja je nastradala je tada bila sama u hodniku na petom spratu.

„Na istom spratu se održavala nastava koja je bila produžena zbog toga što ponekad nije moguće kontrolisati da li ćete imati dužu diskusiju i više pitanja", rekao je dekan Sinani za agenciju Fonet.

Prema njegovim rečima na fakultetu nema pirotehničkih sredstava.

„Mi to ne držimo na fakultetu - to je i istraga pokazala, koliko mi za sada znamo i koliko su nam rekli", dodao je Sinani.

Cveće na mestu nesreće ispred Filozofskog fakulteta

Dan posle tragedije u zgradu fakulteta ušli su službenici Uprave kriminalističke policije (UKP) i Višeg javnog tužilaštva (VJT), a VJT je naložilo pokretanje istrage.

VJT je Odeljenju za borbu protiv korupcije MUP-a uputilo i zahtev za prikupljanje informacija zbog „postojanja osnova sumnje na propuste dekana i drugih zaposlenih u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu", saopštili su iz tog tužilaštva.

„Takođe naloženo je da se proveri da li je fakultet imao funkcionalno savetovalište i protokole za pomoć studentima u krizi i da li su ti mehanizmi bili dostupni studentima, kao i da li je stradala osoba prethodno prijavljivala psihičke probleme nadležnim službama fakulteta", dodali su.

O incidentu se oglasio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekavši da mu je „veoma žao i izuzetno teško zbog ovako tragične smrti jedne mlade osobe".

„Pravda je najvažnija", dodao je za list Blic.

Saučešće zbog smrti koleginice njenoj porodici izjavili su i studenti Filozofskog fakulteta u blokadi.

Kako kažu, neće iznositi i komentarisati okolnosti pod kojima se incident dogodio zbog poštovanja prema njenoj porodici, ali će se oglasiti posebno „o načinu na koji je ovaj događaj predstavljen u pojedinim medijima".

Ispred Filozofskog cveće i kamera, bez policije

Plato ispred Filozofskog fakulteta u centru Beograda u petak u ranim popodnevnim satima bio je potpuno pust.

Nekoliko buketa cveća i stativ sa televizijskom kamerom upućivali su da se nešto desilo na ovom mestu sa kojeg su poticale neke značajne studentske pobune u novijoj istoriji Srbije.

Vidljivog prisustva policije nema, a prolaznici po kišnom vremenu užurbano prolaze tuda.

Radenko Resanović, načelnik Policijske stanice Stari grad, naglasio da je za svaku osudu nepropisno korišćenje pirotehničkih sredstava, koja mogu da ugroze živote ljudi i dovedu do teških posledica.

(BBC News, 03.28.2026)