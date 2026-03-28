Evropske demokrate okupile srpsku opoziciju u Parizu: Srbija je ključno pitanje za budućnost Evrope

Evropska demokratska partija okupila je predstavnike vodećih opozicionih stranaka iz Srbije i civilnog društva na sastanku u Parizu, gde je razgovarano o evropskoj budućnosti Srbije i perspektivama Zapadnog Balkana.

Sastanak je održan u sedištu francuskog Demokratskog pokreta (MoDem), a okupio je predstavnike više proevropskih političkih opcija, uključujući Narodni pokret Srbije, Srbija centar, Stranku slobode i pravde, Zeleno-levi front i Pokret slobodnih građana.

"Sastanak je odražavao snažan osećaj jedinstva, odlučnosti i duboke privrženosti zemlji, uz jasnu volju da se ova vizija pretoči u političke promene", navodi se u saopštenju Evropskih demokrata.

Generalni sekretar EDP-a Sandro Goci ocenio je da se Srbija nalazi u središtu važnih geopolitičkih izazova, ističući borbu za demokratiju i pritiske velikih sila poput Rusije i Kine.

"Srbija nije periferno pitanje, već ključno za budućnost Evrope. Ipak, zemlju koči sve autoritarnije rukovodstvo koje slabi institucije i destabilizuje region", poručio je Goci.

On je posebno ukazao na značaj studentskog pokreta, koji je, kako je naveo, doprineo "buđenju društva", uz ocenu da taj zamah treba pretočiti u političke promene.

"U ovom ključnom trenutku, jedinstvo je od suštinskog značaja. Ne uniformnost, već sposobnost proevropskih i demokratskih snaga da rade zajedno, u bilo kom mogućem obliku i da se povežu sa ovom građanskom energijom. Ono što vas ujedinjuje važnije je od onoga što vas deli", rekao je.

Istakao je podršku Evropskih demokrata koje takođe podstiču evropske institucije da ostanu čvrste u odbrani demokratije.

"Mesto Srbije je u Evropi i radićemo sa vama da to postane stvarnost", naveo je Goci.

Učesnici skupa ocenili su da postoji rizik da Srbija dodatno skrene sa evropskog puta usled demokratskog nazadovanja, uprkos proevropskim stavovima velikog dela građana.

Zamenik generalnog sekretara EDP-a Frederik Petit istakao je da Evropa nije samo geografski okvir, već zajednica vrednosti.

"Sloboda, pravda i odgovornost su vrednosti koje danas zastupaju mnogi građani Srbije, posebno mladi", rekao je Petit, dodajući da je u toku formiranje "snažnog i ujedinjenog demokratskog bloka".

(Beta, 28.03.2026)