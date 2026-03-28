Nestle: Tačno 413.793 KitKat čokoladica ukradeno na putu iz Italije za Poljsku

Švajcarski prehrambeni gigant Nestle saopštio je da je oko 12 tona, odnosno 413.793 čokoladice, njihove marke KitKat ukradeno nakon što su početkom nedelje napustili proizvodni pogon u Italiji i krenuli ka Poljskoj.

Kompanija, sa sedištem u Veveju, u Švajcarskoj, saopštila je u petak da se "vozilo i njegov teret još uvek vode kao nestali".

Pošiljka hrskavih čokoladica, napravljenih od vafli prelivenih čokoladom, nestala je prošle nedelje dok je bila na putu između proizvodnih i distributivnih lokacija.

Trebalo je da čokoladice budu distribuirane širom Evrope pred Uskrs.

Nestale čokoladice bi mogle da uđu u nezvanične prodajne kanale na evropskim tržištima, saopštila je kompanija, ali ako se to desi, svi proizvodi se mogu pratiti pomoću jedinstvenog serijskog koda dodeljenog pojedinačnim čokoladicama.

Portparol Nestle-a za čokoladice KitKat rekao je da će kao rezultat toga potrošači, trgovci na malo i veletrgovci moći da identifikuju da li je proizvod deo ukradene pošiljke skeniranjem serijskih brojeva na pakovanju.

Ako se pronađe podudaranje, skener će dobiti jasna uputstva o tome kako da obavesti kompaniju, koja će zatim na odgovarajući način podeliti dokaze o krađi.

"Iako cenimo izuzetan ukus kriminalaca, činjenica ostaje da je krađa tereta sve veći problem za preduzeća svih veličina", navodi se u saopštenju kompanije.

(Beta, 28.03.2026)