Opozicija na sednici skupštinskog Odbora: Predstava za javnost, zloupotreba tragedije

Poslanik Stranke slobode i pravde (SSP) Peđa Mitrović ocenio je da je današnja sednica Odbora za obrazovanje predstava za javnost s ciljem osude Univerziteta u Beogradu.

"Apelujem da se momentalno prekinu sve ove predstave za javnost. Tragediju na Filozofskom fakultetu koristite za politizaciju na najstrašniji način. Neka nadležni organi sprovode istragu, a kad budemo imali rezultate, onda možemo da razgovaramo", kazao je Mitrović.

Ocenio je da je Odbor za obrazovanje trebalo da raspravlja o tome ko je redakciji Informera dostavljao lične podatke preminule studentkinje.

"Zašto se time ne bavimo? Na televiziji Informer pod vašom kontrolom, pozivali su na hapšenje rektora i dekana, iznosili su privatne informacije o tragično stradaloj studentkinji i njenoj porodici bez ikakve empatije. Govorili su da su blokaderi ubili studentkinju", naveo je poslanik SSP.

Poslanik Zeleno-levog fronta Đorđe Pavićević rekao da je sednica skupštinskog Odbora jedna vrsta zloupotrebe tragedije, navodeći da je Ana Brnabić trebalo da sačeka sa njom jer se još ne zna da li je do tragedije došlo zbog propusta u obezbeđenju, pa tek onda da to stavi na dnevni red kao tačku.

"Ranijom prilikom ste pripremili jedan papir kako bi ga izglasala vladajuća većina. Ako ste ga pripremili opet pokažite nam da možemo da raspravljamo o njemu", rekao je Pavićević, uz ocenu da je prava meta vlasti Univerzitet, na što je Brnabić reagovala negirajući to kao dezinformaciju, uz tvrdnju da vlast poštuje autonomiju Univerziteta.

On je naveo da će stalno ponavljati da studentski protesti i blokade nisu počeli samo zbog pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom sadu, već i zbog reakcije vlasti i prebijanja ljudi ispred fakulteta kada su tražili odgovore.

Rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjana Nikolić rekla je da smatra, kao i rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, da Odbor nije mesto za odgovaranje na pitanja koja postavlja predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i da nije navikla da se na takav "način razgovara sa akademskom zajednicom".

"Na svim našim sastancima mi razgovaramo sa dekanima i razgovaramo o situaciji na svakom od naših fakulteta", rekla je Nikolić, ističući da rektori vrlo odgovorno rade svoj posao.

Ona je istakla da je rektor Đokić predsednik Konferencije univerziteta i tako koordinator rada sa rektorima i "misli da kolege rektori nemaju ni jedan problem u saradnji sa njim, već je na najvišem nivou".

Brnabić je navela da je i država delom odgovorna za javašluk na Univerzitetu, navodeći da su njegove prostorije služile za terorističke aktivnosti i unošenje pirotehnike, iako se morao poštovati zakon.

"Trebalo je da ranije zakažem sednicu Odbora da vidimo ko je odgovoran za bezbednost te dece koja studiraju", rekla je Brnabić.

Poslanik stranke Srbija centar (SRCE) Slobodan Cvejić ocenio je da postoji "širok pritisak na čitavo visoko obrazovanje u Srbiji".

"Ono je vama problem. Za vas je problem što postoje nastavnici, profesori koji su kod dece razvijali ideju slobode. Nemojte izolovani incident i veliki gubitak za porodicu stradale studentkinje da koristite u ove svrhe. Nemojte koristiti univerzitete kao žrtveno jagnje za vaše političke svrhe", kazao je Cvejić.

Upitao je i zašto su na današnju sednicu Odbora za obrazovanje pozvani "samo rektori državnih univerziteta" kad, po njegovim rečima, i na privatnim univerzitetima ima studenata čiji je položaj važan.

"Vama je u fokusu Univerzitet u Beogradu i rektor Đokić ali valjda i drugi univerziteti zaslužuju pažnju. Imate kritičnu situaciju s Univerzitetom u Kosovskoj Mitrovici", kazao je poslanik stranke SRCE.

Poslanica Narodnog pokreta Srbije Ana Jakovljević optužila je predsednicu parlamenta da je tokom sednice "bez ikakvih činjenica plasirala građanima neistine, dovodeći ih u zabludu kako bi blatila visoko obrazovanje, prvenstveno Univerzitet u Beogradu".

"Sve vreme ste slali poruke svojim biračima ispod nivoa dostojanstva. Celu ovu farsu pravite jer su sutra lokalni izbori", kazala je Jakovljević.

Ocenila je da je predsednica parlamenta sazvala današnju sednicu Odbora za obrazovanje kako bi "kao tužilac ispitivala rektore i obraćala im se neprimerenim tonom".

"Dok je u toku istraga o tragičnoj smrti studentkinje, u medijima pod režimskom kontrolom gledamo telo devojke koja je stradala, čitamo najstrašnije naslove a Vi hitno sazivate sednicu Odbora da kao tužilac ispitujete rektore i obraćate im se neprimerenim tonom", kazala je poslanica NPS i ocenila da je sednica trebalo da počne minutom ćutanja za stradalu studentkinju.

(Beta, 28.03.2026)