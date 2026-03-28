Huti ušli u rat na Bliskom istoku! Ko su pobunjenici iz Jemena koji podržavaju Iran: "Ratoborni, nasilni i okrutni"

Ulazak Huta u sukob povećava rizik od šire regionalne konfrontacije Huti se smatraju delom "osovine otpora" pod pokroviteljstvom Irana Jemenski Huti, povezani sa Iranom, potvrdili su danas da su prvi put tokom tekućeg izraelsko-američkog sukoba protiv Irana napali Izrael.

U saopštenju grupe je navedeno da je napad izveden baražom raketa, nakon kontinuiranog ciljanog delovanja protiv njihove infrastrukture u Iranu, Libanu, Iraku i palestinskim teritorijama, preneo je Rojters. Huti su poručili da će njihove operacije biti nastavljene dok se, kako su naveli, ne završi "agresija" na svim frontovima. Izraelske vlasti su ranije jutros saopštile da preduzimaju mere presretanja raketa iz Jemena. Lansiranje raketa iz Jemena ka južnom Izraelu