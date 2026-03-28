"Moraju da otvore Trampov moreuz... Mislim, Ormuski moreuz..." Tramp vodeni put između Persijskog i Omanskog zaliva nazvao po sebi: "Nisam slučajno ovo rekao"

Donald Tramp je izjavio da je Bliski istok sada slobodan od iranskog terora i nuklearne pretnje Tramp je kazao da SAD i Iran trenutno pregovaraju i pozvao Irance da otvore Ormuski moreuz Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je svet bliži nego ikad Bliskom istoku koji je "konačno slobodan od iranskog terora i nuklearne ucene". - Već 47 godina Iran je poznat kao nasilnik Bliskog istoka, ali oni više nisu nasilnici. Oni su u bekstvu - rekao je Tramp,