Stradala jedna osoba Saobraćajna nesreća u Lužnicama: Vozilo sletelo sa puta

Policija još utvrđuje identitet nastradale osobe U toku je istraga kako bi se utvrdile okolnosti nesreće Jedna muška osoba je smrtno stradala u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u mestu Lužnice u Podgorici, saopšteno je iz policije.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo oko 18.03 časova kada je vozilo, iz za sada neutvrđenih razloga, izletelo sa puta. Iz policije su naveli da je u toku utvrđivanje identiteta nastradalog lica, kao i okolnosti koje su dovele do ove tragedije. Uviđaj je u toku, a više informacija biće poznato nakon završetka istrage. (Pobjeda)