Upaljen alarm za vozače! Hitno se oglasili "Putevi Srbije" i AMSS: Haos na ovim deonicama zbog snega, a večeras u Srbiju stiže najopasnija od svih pojava

Putevi Srbije preporučuju vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put.

Na graničnim prelazima za putničke automobile nema zadržavanja, dok se na Batrovcima na teretnim terminalima čeka dva sata. Putevi Srbije na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.19 časova, saopštilo je da na nekim deonicama puteva prvog, drugog i trećeg prioriteta održavanja ima snega do pet centimetara, uglavnom na teritoriji Ivanjice, Užica i Valjeva, zbog čega se preporučuje oprezna vožnja. Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni. Putevi Srbije.